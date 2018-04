Apostas para o rumo da Selic estão divididas O Comitê de Política Monetária (Copom) decide hoje à noite o rumo da taxa de juros básica, a Selic, atualmente fixada em 18,50% ao ano. O mercado financeiro continua dividido entre duas hipóteses para a decisão: se haverá corte de 0,25 ponto percentual, como na última reunião, ou se a taxa será mantida inalterada. Mas ontem, depois de declarações do ministro Pedro Malan, a corrente dos que apostam na queda do juro parece ter crescido. Malan, manifestando tranquilidade com as contas externas do País, anunciou que não somente o Brasil estava abrindo mão, no momento, de exercer o direito de saque de US$ 4,6 bilhões junto ao FMI, como também pagará, nos próximos dias, o empréstimo de US$ 4,2 bilhões da linha SRF, feito pouco tempo depois dos atentados de 11 de setembro nos EUA. Outro argumento para a expectativa de corte de taxa é a possibilidade de o preço da gasolina voltar a cair no sábado, o fato do nível do dólar ainda ser considerado baixo e a melhora da avaliação do risco Brasil no mercado internacional. Também pesa na lista dos argumentos pró-corte de taxa o fato de a alta do petróleo ser um choque de ofertas que atinge o País em um momento em que a demanda não está aquecida, o que torna seus efeitos limitados. Até mesmo a decisão do governo de elevar a alíquota do IOF para compensar das perdas com a não aprovação da CPMF pode reforçar a expectativa de queda da Selic, já que o imposto mais alto elevará imediatamente a taxa de juro ao consumidor e, assim, terá um efeito indesejado de desaquecer a economia. Ou seja, o governo poderá enxergar a necessidade de compensar esse impacto reduzindo o juro básico. No entanto, há uma parte significativa do mercado que acredita que o Copom fará valer seu lado conservador e manterá a taxa inalterada. Para estes, além da questão da inflação, cujo núcleo ainda está muito elevado para garantir o cumprimento da meta de 3,5% este ano (com possibilidade de variação de dois pontos para cima ou para baixo), entrou o dado novo do petróleo, mais pressionado hoje do que na última reunião. Seria preferível observar ainda mais um pouco o comportamento do petróleo no mercado internacional antes de partir para novo recuo dos juros. E, claro, o conflito no Oriente Médio ainda não deu sinais seguros de que pode acabar no curtíssimo prazo. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3130 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,200% ao ano, frente aos mesmos 18,260% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 1,10%.