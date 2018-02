Apple anuncia laptop ultrafino O presidente da fabricante de computadores Apple, Steve Jobs, revelou ontem a mais recente - e uma das menores - novidades da empresa, no evento MacWorld que ocorre em São Francisco, na Califórnia. Ele apresentou um laptop com menos de dois centímetros (cm) de espessura que liga automaticamente ao ser aberto. Na parte mais grossa, o novo computador tem 1,9 cm de espessura. Nas beiradas, mais estreitas que o centro do aparelho, apenas 0,4 cm. O equipamento vem com disco rígido de 80 gigabytes (GB), com uma memória flash opcional de 64 gigabytes. Ele anunciou também que a Apple entrou para o mercado de aluguel de filmes, após fechar acordos com os seis maiores estúdios cinematográficos dos Estados Unidos para oferecer as produções via internet de alta velocidade (banda larga). Os filmes serão oferecidos cerca de 30 dias após serem lançadas ao mercado em DVD. O notebook não vem com leitor de CDs e DVDs - um acessório do qual, segundo Jobs, os usuários não sentirão falta, pois podem baixar filmes e músicas pela internet e acessar drives ópticos de outros PCs e Macs para instalar novos softwares. Ainda assim, existe a opção de comprar um leitor externo, que custará US$ 99. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.