Apple pede registro da marca iWatch no Japão

Submetido em 3 de junho ao Escritório de Patentes do Japão e levado para consulta no site no dia 27 do mesmo mês, o pedido de registro de marca seria válido para computadores, computadores periféricos e relógios de pulso, disse o funcionário. Ele acrescentou que o tempo necessário para o processo era indefinido.

"Dispositivos vestíveis" são considerados um nicho em potencial num momento em que smartphones como o iPhone e o Galaxy, da Samsung, estão perdendo a habilidade de impressionar consumidores e investidores.

A Samsung também trabalha em um dispositivo vestível semelhante a um relógio de pulso, segundo uma fonte. O New York Times informou em fevereiro que a Apple estava experimentando um modelo com design semelhante ao de um relógio, feito com vidro curvo e construído sobre a mesma plataforma iOS do iPhone e iPad. / REUTERS