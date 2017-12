Appy destaca importância do mercado de capitais para o País O desenvolvimento do mercado de capitais é um dos principais objetivos da política econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação foi feita hoje pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda Bernard Appy. Segundo ele, o mercado financeiro é um dos responsáveis pelo financiamento e desenvolvimento do País. Este processo, segundo ele, depende de alguns fatores, como a consolidação da estabilidade macroeconômica que pode ampliar a demanda de recursos privados para a economia. "Esse é um processo longo, não é um resultado que colhemos do dia para a noite. Ainda vamos ver avanços mais significativos", disse. Segundo Appy, um dos pontos principais para o desenvolvimento do mercado de capitais é a regulação que cria um ambiente de transparência, a fiscalização e a aplicação de sanções. Tais fatores, de acordo com ele, são necessários para uma gestão eficiente de mercado.