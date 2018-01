Appy elogia Lisboa e diz que ainda há muito a ser feito O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Bernard Appy, que reassumirá o cargo de secretário de Política Econômica, disse que ainda tem um trabalho grande para a construção da agenda institucional do País. Segundo ele, o atual secretário de Político Econômica Marcos Lisboa, que está deixando o cargo, completou uma parte dessa agenda, mas ainda há muito o que ser feito. Appy contou que partiu dele a iniciativa de pedir ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para assumir o cargo no lugar de Lisboa. Já Lisboa havia pedido para deixar o cargo porque, segundo Palocci, terá um filho em breve, e sua esposa, Bia, pediu que ele retornasse ao Rio de Janeiro. Appy disse, em tom de brincadeira, que desde o início do governo, quando Lisboa foi o primeiro secretário a ser escolhido para a equipe de Palocci, "invejava" a sua posição. Appy acrescentou que tem mais perfil de formulador do que de executivo, mas que "soldado tem que fazer o que mandam fazer", numa referência ao fato de ter assumido a secretária executiva no início do governo. Ele elogiou a Lisboa, dizendo que este teve papel muito importante na redefinição dos rumos da política econômica. Ele disse que a equipe econômica continua a mesma, apesar da saída de Lisboa, e com um ganho importante, que é a entrada de Murilo Portugal no cargo de secretário executivo. Appy afirmou ainda que o processo iniciado hoje só estará completo em duas semanas.