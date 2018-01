Appy pede que empresários contenham a ansiedade O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, defendeu hoje a condução da política econômica do governo federal e, voltando-se para empresários, pediu que contenham sua ansiedade para as ações de curto prazo e considerem os benefícios que o País terá com a estabilidade econômica no longo prazo. "Os benefícios em longo prazo são tão grandes que superam largamente os custos de curto prazo dessa política, que, muitas vezes, geram alguma ansiedade", disse Appy, ao discursar na abertura do "Fórum Abinee TEC 2005", em evento realizado no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo. Pouco antes do discurso do secretário-executivo, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Ruy de Salles Cunha, queixou-se da alta da Selic, de 19,25% para 19,50% ao ano, promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na semana passada, e os efeitos que esse aumento de juros estão provocando no mercado de câmbio com a valorização do real frente ao dólar, "sobretudo com a atração de capital especulativo". Appy, por sua vez, evitou confrontar diretamente a reclamação do líder empresarial. Preferiu avaliar que o Brasil vive "uma conjunção extremamente favorável para um ciclo prolongado de crescimento econômico com baixa volatilidade", conjunção essa obtida graças aos ajustes macroeconômicos realizados no País nos últimos anos. "Nós temos, do ponto de vista das contas fiscais, uma política que garante a redução da relação dívida pública sobre o PIB ao longo do tempo, temos política de metas de inflação que garante uma inflação sob controle, cadente, convergindo para níveis civilizados de inflação; e temos contas externas extremamente sólidas e um regime de câmbio que assegura a manutenção da solidez das contas externas", listou. O secretário-executivo enfatizou ainda que a continuidade do crescimento econômico do País depende da manutenção da agenda, nos próximos anos, de reformas microeconômicas voltadas para estimular investimentos e oferta de crédito para financiamento pela iniciativa privada. Como exemplo de reforma para proporcionar "ambiente favorável para investimentos e para concorrência entre empresas", Appy citou a recente aprovação pelo Congresso Nacional da Lei de Recuperação de Empresas (Nova Lei de Falências), ações adotadas pelo governo federal para a melhora do mercado financeiro e medidas, como a desoneração tributária sobre bens de capital, para novos investimentos. Além disso, lembrou que a reforma tributária, em discussão com os governadores e que tem como principal objetivo unificar as legislações e alíquotas de ICMS em todo o País, faz parte de um processo mais amplo que, no futuro, resultará na "unificação dos tributos indiretos em um único tributo, eliminando a irracionalidade tributária do País". "A consolidação da estabilidade macroeconômica é um processo em curso, ainda não encerrado e que precisa ser consolidado", enfatizou.