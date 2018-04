Apreciação cambial hoje é quase inevitável, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta sexta-feira, 27, que a apreciação cambial atualmente é quase inevitável. "Entre os desafios do governo hoje este é um dos maiores", comentou. Segundo ele, a apreciação cambial tem, entre outras causas, superávits robustos de comércio e conta corrente e forte fluxo cambial. "Evidentemente, isso traz prejuízo para alguns setores da economia", afirmou. Ele disse ainda que hoje é "inadmissível" que o Brasil seja mero exportador de matéria-prima e salientou que produtos com maior valor agregado são produzidos fora do País e acabam voltando para o Brasil. Por este motivo, segundo o ministro, é importante garantir a diversificação da produção brasileira. "Não podemos depender só de commodities", avaliou. Seu objetivo é de que quando o preço das commodities cair, o Brasil já detenha uma indústria manufatureira importante. O ministro disse que precisa administrar muitos problemas na economia brasileira, mas que eles são relativamente menores do que os dos ministros antecessores. "É melhor administrar excesso de dólar na economia, do que sua escassez", disse. Segundo Mantega, os problemas do governo hoje "são de outra natureza" e estão relacionados com o crescimento. Na avaliação dele, o crescimento brasileiro hoje não é mais interrompido por um espirro do mercado internacional. "Nosso tipo de crescimento vem conciliando melhoria econômica com social", disse. PIB Ainda que as projeções do ministro para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) sejam acima das do mercado, ele admitiu nesta sexta que o avanço não será semelhante ao da China. "Não digo que será semelhante ao da China, que tem crescimento há mais de 20 anos, mas temos como crescer continuamente ao longo da década". O ministro previu, porém, que em 2007 o País pode ter o sétimo maior PIB do mundo, expectativa que já considera a nova metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cálculo do PIB. "Precisamos acelerar a taxa de crescimento, mas com inflação baixa e equilíbrio fiscal", salientou, durante evento organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em homenagem ao ministro, que foi professor da Fundação. Ele também ressaltou que hoje a relação dívida/PIB está em 45% e disse acreditar que esta continuará em queda, podendo, em três ou quatro anos, caminhar para 36% ou 37% do PIB. Disse ainda que o governo dará continuidade às reformas ao longo do segundo semestre e que uma das vantagens do Brasil é ter um mercado consumidor robusto. Mantega fez menção ao fato de o Brasil apresentar baixa vulnerabilidade externa. "Este era o principal calcanhar de Aquiles do Brasil", citando ainda a estabilidade monetária e a continuidade da responsabilidade fiscal. Juros Na avaliação do ministro, o nível de abertura da economia é fundamental para manter a taxa de juros mais bem comportada. Segundo ele, o aumento das importações tem como conseqüência a elevação da concorrência e, com ela, o empresário "não ousa fazer elevação de preços". Mantega admitiu que, recentemente, o governo elevou a tarifa de importação de alguns produtos, como os têxteis, mas disse que este foi um caso excepcional. "Não sou adepto da elevação de tarifas de importação. Isso só ocorre em casos excepcionais", explicou. Para ele, o ideal é que haja redução de tributos do custo da folha de pagamento e do custo financeiro. De acordo com Mantega, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada na quinta-feira pelo Banco Central (BC) foi "muito boa". "Mais importante, no entanto, é olhar para a inflação, que nunca esteve tão sólida quanto agora. Daqui a pouco, ninguém mais vai falar de juros", afirmou. Questionado pelos jornalistas se ele não continuaria, então, a solicitar a redução mais acelerada da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano), Mantega respondeu: "Posso ter defendido ritmo maior quando a taxa estava em 16%, 17%, 18%, mas agora estamos em 12,5% e estamos diminuindo", afirmou. "Já até perdi a conta de quantas vezes a Selic caiu continuamente", acrescentou. Segundo o ministro, mais importante do que observar a Selic é analisar a taxa de juros de 360 dias, que é a referência quando há interesse em investir no País. Segundo ele, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), atualmente em 6,5% ao ano, também é serve para balizar as taxas para investimento. "Essas duas taxas estão abaixo da Selic", resumiu. Mantega disse ainda que, daqui para frente, os juros vão ajudar a produção e não mais atrapalhar. "Até o empréstimo externo hoje está barato porque o Brasil é um País seguro", afirmou. As declarações foram dadas durante evento organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em homenagem ao ministro, que foi professor da fundação. Matéria alterada às 18h34 para acréscimo de informações