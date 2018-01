Apreensão de produtos em Foz do Iguaçu supera US$ 70 mi A Receita Federal em Foz do Iguaçu informou nesta quarta-feira que as apreensões de mercadorias que entraram irregularmente no Brasil, vindas do Paraguai, realizadas entre janeiro e novembro, ultrapassaram US$ 70,4 milhões. É um valor 13,1% superior ao volume apreendido nos 12 meses do ano passado (US$ 62,2 milhões). No mês de novembro, depois da entrada em vigor da nova aduana, as apreensões foram de US$ 7,1 milhões. Na comparação realizada pela Receita entre janeiro e novembro de 2005 e o mesmo período deste ano, o maior crescimento em apreensões aconteceu em CDs e DVDs gravados, com 179%. Somente neste item, a Receita apreendeu produtos que somam US$ 550 mil. Em segundo lugar estão os veículos, com crescimento de 73%. Até novembro deste ano, foram apreendidos 3.061 carros. Eles foram responsáveis pelo maior volume monetário, correspondendo a US$ 17,5 milhões. Os aparelhos eletrônicos e de informática também estão em alta. Na comparação com o mesmo período do ano passado, até novembro foram apreendidos 28% a mais de eletrônicos, o que corresponde a US$ 10,5 milhões. Já os produtos de informática tiveram crescimento de 15% em apreensões, respondendo por US$ 11,1 milhões. A Receita Federal divulgou, ainda, que, com o início das atividades da nova aduana, em fins de outubro, houve um incremento na arrecadação do Imposto de Importação. Com a nova estrutura, os fiscais estenderam a fiscalização para todos os carros, motos e pedestres. As pessoas são obrigadas a declarar e recolher imposto sobre o que exceder a cota permitida de compras no Paraguai, de US$ 300. Em novembro de 2005, quando a fiscalização era feita por amostragem, houve 783 pagamentos de impostos, somando pouco mais de R$ 158,7 mil. Em novembro deste ano, com o aumento da Declaração de Bagagem Acompanhada, foram realizados 2.869 pagamentos, que totalizaram R$ 446,7 mil em impostos.