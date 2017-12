Aprenda a ler o medidor de eletricidade Para acompanhar o consumo de energia em tempos de economia, sobretaxas e possibilidade de cortes, uma boa opção é aprender a ler periodicamente o medidor da residência. Segundo o técnico da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Antonio Cezar Jannuzzi, existem dois tipos mais comuns de medidores residenciais: os com mostrador do tipo relógio analógico (figura 1) - que medem o consumo de kWh por quatro ponteiros - e os quem têm mostrador ciclométrico (figura 2) - que medem o consumo de kWh de forma semelhante ao hodômetro (medidor de quilometragem) de um carro. A leitura dos medidores é simples, eles funcionam como relógios. Mas, em alguns casos, o resultado deve ser multiplicado por uma constante. Na maioria dos casos, ela pode ser ignorada, sendo igual a 1. Todos os dados necessários para auxiliar na leitura do medidor constam da conta de luz. Forma de cálculo depende de modelo A forma de calcular o consumo de energia depende de qual é o modelo do medidor. No caso dos medidores ciclométricos, o processo é simples. É só anotar o número indicado no mostrador (veja exemplo 1), que é a marca atual do consumo em kWh. Conhecendo-se a marca registrada na medição anterior, subtrai-se esse valor. A diferença é o montante gasto no período. Ao controlar os gastos no mês, basta consultar a última conta de luz para saber a data da última medição e a marca auferida no medidor em kWh. Na conta, este número está sob o título de "leitura atual". No caso do medidor com mostrador do tipo relógio analógico, cada um dos quatro ponteiros equivale a uma casa numérica. Então, da esquerda para direita considera-se o primeiro a milhar, o segundo a centena, o terceira a dezena e o quarto a unidade. Cada ponteiro marca um algarismo de 0 a 9. Como num relógio, se o ponteiro estiver entre dois números, deve-se considerar o número que já foi ultrapassado, o menor. "Por exemplo, se um ponteiro estiver entre o número 6 e o 7, o número que deve ser marcado é 6, pois já foi completado o consumo até a casa numérica 6", explica Jannuzzi. O consumidor deve ficar atento aos intervalos entre os algarismos indicados, pois, no mesmo medidor, alguns ponteiros giram no sentido horário e outros no anti-horário. Também existe a possibilidade de alguma imprecisão no ajuste do ponteiro. Assim, se o ponteiro estiver muito perto do número mais alto, deve-se verificar a próxima casa numérica para decidir qual número considerar. "Neste caso, se o número sobre o qual se está em dúvida é o da casa da dezena, por exemplo, verifique o número da unidade. Se ela já tiver completado a volta, ou seja, estando próxima do 0 ou do 1, pode-se considerar o número mais alto da dezena". Veja exemplo 2 Com o resultado em mãos, o consumidor terá a marca dos kWh atualizada. Como no medidor ciclométrico, é só subtrair o valor do período anterior para saber quanto se gastou. Atenção à constante de multiplicação Outro elemento a ser observado para fazer o cálculo de kWh gastos é a constante de multiplicação da medição, que indica o modo como o aparelho indica o consumo. De acordo com o técnico da Aneel, a maioria das residências possui medidores com constante de multiplicação de medição 1. Neste caso, não é necessário fazer mais nenhum cálculo para saber com exatidão qual a quantidade de kWh gastos. Mas há medidores com outros fator de multiplicação de medição. Se o fator for diferente de 1, é necessário multiplicá-lo pela diferença obtida na leitura do medidor descrita acima. O fator de multiplicação de medição também é encontrado na conta de luz. Veja, no link abaixo, como fazer o teste de giro sem carga para verificar se a fiação elétrica da residência não apresenta nenhum problema. Assim, o consumidor pode certificar-se de que não há nenhum ponto de fuga de energia.