Aprenda línguas menos procuradas A oferta de idiomas menos procurados, como, chinês, hebraico e russo, é pequena, mas ainda assim é possível estudar dezenas de línguas na cidade de São Paulo. Muitas vezes, essas opções parecem exóticas, mas o interesse é grande por parte de descendentes e existem boas perspectivas profissionais, mesmo que localizadas, para os que conhecem idiomas menos falados no Brasil. É o caso do chinês, pois o Brasil tem muitas relações comerciais com a China. Na maioria dos casos, é possível encontrar cursos deste tipo nos institutos culturais do país de origem do idioma ou com professores particulares indicados pelos consulados estrangeiros em São Paulo ou embaixadas no Brasil. Veja abaixo algumas indicações de instituições em São Paulo. Chinês O Centro Social Chinês oferece curso de chinês para todos os níveis de conhecimento todos os sábados pela manhã. O custo do curso, por módulo de seis meses é de R$ 200,00 para matrículas até o dia 28 de julho. Os alunos que se matricularem após esta data pagam R$ 220,00 pelo semestre. As aulas começam no dia 4 de agosto. O instituto fica na rua Conselheiro Furtado, 261. O telefone para informações é (0xx11) 3104-6442. Além do Centro, também é possível estudar chinês na Igreja Católica Chinesa. O custo do curso é o mesmo. O telefone para informações é (0xx11) 3845-0264. Informações sobre o curso de chinês também podem ser obtidas com o professor David Jye Yual Shyu. Segundo ele o aprendizado do idioma é bastante difícil e o tempo para adquirir fluência varia muito de aluno para aluno. O telefone do professor é (0xx11) 9898-9862. Russo É possível estudar russo na União Cultural pela Amizade dos Povos, antiga União Cultural Brasil-União Soviética. O curso completo é realizado em oito módulos de seis meses cada. O custo do curso, por módulo, é de R$ 310,00 à vista e podem ser parcelados em até três vezes de R$ 125,00. O telefone para informações é (0xx11) 258-3842. Hebraico A Casa de Cultura de Israel oferece curso de hebraico para todos os níveis de conhecimento. A duração total do curso regular é de três anos. O curso é dividido em seis estágios que tem duração de seis meses cada. A carga horária de cada semestre é de 36 horas-aula. A taxa de matrícula do curso é de R$ 55,00. O aluno paga por semestre quatro parcelas de R$ 55,00. As aulas terão início dia 6 de agosto, mas as matrículas poderão ser realizadas até o dia 20 de agosto. O telefone para informações é: (0xx11) 256-5155. Segundo a coordenadora do curso, Cecília Bendavid, o aluno já começa a escrever em hebraico nas primeiras aulas. "Os métodos mais modernos como filmes e CD-Rom facilitam a aprendizagem do hebraico", avalia. Outras línguas Para descobrir onde é possível aprender outras línguas, a dica é entrar em contato com o consulado ou a embaixada do país de origem do idioma e solicitar informações. Se não houver uma instituição que ofereça o curso, normalmente é indicado um professor particular. Na matéria a seguir veja quais são as características das aulas de idiomas no ambiente de trabalho.