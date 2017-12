Aprenda novos idiomas no exterior Nesse período de férias, é comum encontrar pacotes promocionais em agências especializadas em cursos de idioma no exterior, com várias opções de preços, hospedagem e destino. Além de aprender outro idioma, o estudante pode conhecer novos países e enriquecer sua bagagem cultural, sem contar no grande número de amigos, de diferentes países, que terá a oportunidade de fazer. Pensando nisso a Agência Estado escolheu alguns destinos desde os lugares mais procurados, até rotas alternativas com preços mais convidativos. Confira abaixo as opções que colocamos à sua disposição por agência. A Agência Estado escolheu alguns destinos desde os lugares mais procurados. Veja abaixo as opções para estudar espanhol, italiano, francês e alemão por agência. Veja, no link abaixo, os dados equivalentes para cursos de inglês. Confira também as dicas de especialistas sobre como contratar o melhor curso e organizar sua viagem. Central de Intercâmbio - Tel. (11) 3677-3600 A Central de Intercâmbio (CI) é uma rede de agências especializada em educação internacional e turismo jovem. Oferece diversos serviços e produtos como passagens para estudantes, cursos, colegial, estágios remunerados no exterior, passes de trens, carteiras internacionais de descontos e seguro de viagem. O período dos cursos da CI é de no mínimo duas semanas. A taxa de serviço cobrada pela empresa é de US$ 80. Em todos os pacotes, há a possibilidade de contratar apenas o curso se já tiver acomodação. A carga horária e o período do curso variam de acordo com o perfil do aluno, do objetivo de sua viagem e, principalmente, do bolso. País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor total (curso, acomodação e taxas) França (francês) Paris France Langue 4 semanas 15 horas de aula Casa de família em quarto individual com café da manhã US$ 1212 + taxa CI de US$ 80 Espanha (espanhol) Madri Enforex 4 semanas 22 horas de aula Casa de família em quarto individual com café da manhã US$ 1106 + taxa CI de US$ 80 Argentina (espanhol) Cordoba Coined 4 semanas 20 horas de aula Casa de família com todas as refeições, exceto no fim de semana US$ 749 + taxa CI de US$ 80 Alemanha (alemão) Frankfurt DID 4 semanas 20 horas de aula Casa de família em quarto individual com café da manhã US$1420 + taxa CI de US$ 80 Student Travel Bureau (STB) - Tel. (11) 3038-1555 A Student Travel Bureau (STB) é especializada em viagens internacionais para jovens e estudantes. No ano passado, enviou 12 mil jovens para cursos em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, entre outros. A taxa mínima de serviço é de US$ 90. É possível escolher uma carga horária maior e mudar o tipo de acomodação. O período mínimo do curso de idiomas é de duas semanas e pode chegar a três anos. O aluno pode escolher pagar o curso apenas se já tiver acomodação no país escolhido. País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação e taxas) Espanha (espanhol) Madrid, Salamanca e Barcelona Eurocentres 2 semanas 20 ou 24 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 583,00 para 20 horas semanais por duas semanas (**) + taxa STB de US$ 90 Itália (italiano) Florença Eurocentres 2semanas 24 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 790 + taxa STB de US$ 90 Suíça (francês) Lausanne Eurocentres 2 semanas 20 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 885 + taxa STB de US$ 90 França (francês) Paris La Rochelle e Amboise Eurocentres 2 semanas 20 horas de aula casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 767 + taxa STB de US$ 90 Canadá (francês) Vancouver, Toronto e Montreal LSC 2 semanas 20 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 804 + taxa STB de US$ 90 Alemanha (alemão) Colônia Eurocentres 2 semanas 20 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 710 + taxa STB de US$ 90 (**) Para quem fizer o curso de 24 ou 30 horas, há módulos especiais como Gastronomia e Costumes, Arte e Museus, Espanhol para Negócios e Preparação para Exames. O aluno, ao contratar o curso de espanhol, pode escolher um destes módulos. São cobrados US$ 592 para 24 horas do curso de duas semanas e US$ 1130 do curso de 30 horas cujo prazo fixo é de quatro semanas. Yázigi Internexus - Tel. (11) 0800-11-9600 A Yázigi Internexus é uma rede educacional com mais de 300 escolas no Brasil, EUA, Argentina, Espanha e Alemanha. Os pacotes incluem, além do curso, hospedagem em casa de família com pensão completa. É possível escolher no mês de julho pacotes entre duas e quatro semanas com carga horária diferente. O mínimo é de 15 horas e o máximo é de 30 horas semanais. A taxa de serviço é de US$ 100. Estes períodos variam de acordo com o perfil e o bolso do cliente. Períodos menores são voltados para aqueles que pretendem ter mais tempo livre para fazer turismo e maiores para os que querem realmente estudar. Abaixo será considerado o período de duas e quatro semanas com carga horária de no mínimo 20 horas semanais e, no máximo, 30. País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação, e taxas) Espanha (espanhol) Madrid Barcelona Marbella Enforex 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 630 + taxa Internexus de US$ 100 Argentina (espanhol) Buenos Aires Internexus Center for Language Studies 2 semanas 20 horas de aula Acomodação por conta do aluno US$ 740 + taxa Internexus de US$ 100 Peru (espanhol) Cuzco Don Quijote 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 630 + taxa Internexus de US$ 100 França (francês) Paris École France Langue 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 766 + taxa Internexus de US$ 100 França (francês Nice École France Langue 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 848 + taxa Internexus de US$ 100 EF Educação Internacional - Tel. (11) (11) 3888-4804 A EF Educação Internacional oferece cursos em sete idiomas diferentes e em mais de 30 países. A EF surgiu em 1965 na Suécia e os cursos são realizados nas próprias escolas da empresa. Toda semana há módulos começando. Para viajar pela EF é preciso ter mais de 16 anos e a duração do curso varia de duas a 50 semanas. O estudante, dependendo da escola e do lugar que escolher, poderá ficar em casa de família ou campus. Todos os pacotes incluem hospedagem. A acomodação padrão é casa de família. As refeições estão incluídas, mas na maioria dos casos com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa. A taxa de serviço é de US$ 130. É possível, dependendo do lugar, mudar a acomodação se o estudante não se sentir à vontade em casa de família. Para isso, é cobrada uma taxa adicional que pode variar de US$ 25 a US$ 50 e a estadia será em residência estudantil em quarto individual, duplo ou triplo. Esta opção está disponível apenas nos meses de julho e agosto. País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação, e taxas) Espanha (espanhol) Barcelona EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 910 + taxa EF de US$ 130 Equador (espanhol) Quito EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo ou residência estudantil em quarto duplo ou triplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 740 + taxa EF de US$ 130 França (francês) Paris EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 1150 + taxa EF de US$ 130 França (francês) Nice EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 1070 + taxa EF de US$ 130 Alemanha (alemão) Munique EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã US$ 1110 + taxa EF de US$ 130 Instituto Goethe - Tel. (11) 3088 - 4288 ramal 220 O Instituto Goethe é uma organização cultural, fundada em 1952, em Munique. No início, suas atividades resumiam-se aos cursos de alemão. Mas, nos anos 60, a responsabilidade pelos corpos docentes e centros culturais mantidos pelo governo alemão começou a ser transferida ao Instituto. Na década de 70, a rede no exterior foi criada com dois objetivos: a difusão da língua alemã no exterior e o incentivo à cooperação cultural internacional. O serviço de intercâmbio pedagógico do Instituto Goethe possui diversos cursos para o aprendizado do idioma e ainda cursos específicos de preparo para os exames oficiais de aprendizado do alemão como língua estrangeira, reconhecidos pelos governos de língua alemã. O Instituto é o único autorizado a aplicar estes exames, seja na Alemanha ou no exterior. São 121 institutos sediados em 75 países e nos territórios autônomos palestinos, além de 15 na Alemanha. Anualmente, cerca de 100 mil pessoas estudam alemão nos Institutos sediados no exterior e 23 mil na Alemanha. Veja abaixo algumas opções de cursos entre duas e quatro semanas. A taxa de serviço é de R$ 60. País Cidade Escola Duração Carga horária total Acomodação Valor Total (curso, acomodação, e taxas) Alemanha Bonn Goethe Institut 4 semanas 85 aulas de no mínimo 45 minutos Casa de família em quarto duplo com café da manhã DM 2420 + taxa Instituto Goethe de R$ 60 (***) Alemanha Düsseldorf Goethe Institut 4 semanas 85 aulas de no mínimo 45 minutos Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar DM 2770 + taxa Instituto Goethe de R$ 60 (***) Alemanha Berlim Goethe Institut 2 semanas 60 aulas de no mínimo 45 minutos Casa de família em quarto individual sem direito à refeição DM 1920 + taxa Instituto Goethe de R$ 60 (***) Alemanha Dresden Goethe Institut 2 semanas 60 aulas de no mínimo 45 minutos Alojamento do Goethe-Institut em quarto individual com café da manhã DM 1845 + taxa Instituto Goethe de R$ 60 (***)