'Aprendi a me adaptar a qualquer situação'

A experiência no exterior foi tão proveitosa que ele voltou ao país outras quatro vezes, uma delas para fazer disciplinas em um curso de pós-graduação. "Aprendi a entender melhor as diferenças culturais, me adaptar a situações e ter uma nova visão de mundo", diz o jovem.

Flesch conta também que na China, a engenharia é muito voltada à resolução de problemas. Segundo ele, é também comum o estabelecimento de parcerias entre as empresas e as universidades. Fato que, refletiria em um salto de qualidade nos produtos chineses.

"Muitas pessoas ainda têm preconceito em relação à qualidade dos produtos chineses, mas muitos deles, vendidos no mercado nacional chinês, apresentam qualidade muito superior à encontrada nos produtos brasileiros", ressalta.

A vivência no país, que somou um ano e meio ao todo, foi suficiente para ele perceber a relação direta que o aprendizado adquirido na universidade exerce sobre a produtividade no mercado de trabalho chinês. "É incrível a velocidade com que as obras e os projetos são realizados lá, e isso em grande parte é e aprendido nas aulas. De modo geral, os alunos se esforçam para ingressar nas melhores universidades e são bastante comprometidos com os estudos."