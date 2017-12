Aprendizes protestam por não conseguirem emprego na VW O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou, em nota, que os 120 aprendizes do Senai da Volkswagen em São Bernardo do Campo fizeram um protesto na fábrica nesta quinta-feira. Como parte de seu novo plano de reestruturação divulgado em maio, a Volks não pretende mais efetivar todos os alunos que passam por dois anos de treinamento, como ocorria antes. A turma com 32 alunos vai se formar nesta sexta-feira. Durante o protesto, que durou duas horas, os estudantes foram acompanhados pelos familiares que trabalham na Volkswagen. No final, os manifestantes entregaram um ofício para a empresa pedindo a efetivação. Decisão Após duas assembléias na fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, os trabalhadores concordaram, na última segunda-feira, que o sindicato rejeite a assinatura do acordo com as premissas contidas no plano de reestruturação da empresa. A decisão havia sido tomada em outra assembléia e foi endossada novamente. Os trabalhadores do Grande ABC aprovaram também paralisações e passeatas contra demissões nas fábricas da montadora em Taubaté, no Vale do Paraíba (SP), e São José dos Pinhais (PR), que podem começar imediatamente. Por força de um acordo de estabilidade de emprego em vigor, fechado em 2001, os metalúrgicos do Grande ABC só podem ser demitidos a partir de novembro. Representantes sindicais e da companhia reuniram-se por seis vezes para discutir o plano. A Volkswagen procura iniciar uma série de mudanças para cortar custos, com a possibilidade de demitir entre 4 mil e 6 mil empregados até 2008. Fechamento A matriz da Volks na Alemanha recomendou o fechamento de uma unidade no Brasil, mas a direção da subsidiária nacional luta para diminuir gastos e não fechar uma unidade em 2007. A proposta da Volks, apresentada aos sindicatos, inclui uma nova tabela salarial com valores 35% menores para contratações futuras. A montadora quer atrelar a reposição da inflação aos salários aos resultados obtidos - neste ano, não está prevista a reposição integral, se os resultados não forem atendidos. Estão previstas também alterações na participação dos resultados, na jornada de trabalho e no banco de horas.