Aprovação de plantas será acompanhada online O andamento de processos de aprovação de edificações na cidade de São Paulo será agilizado a partir do ano que vem. A Prefeitura e as principais entidades representativas dos setores de arquitetura, construção civil e mercado imobiliário firmaram acordo para informatizar e reformular os procedimentos de aprovação. Com a implantação do projeto Plantas Online, o sistema será todo informatizado e as fases de andamento poderão ser acompanhadas pela Internet pela comunidade em geral e pelos setores técnicos, interessados em verificar prazos de análise e embasamento de decisões administrativas. O projeto foi orçado em R$ 500 mil, incluindo implementação e acompanhamento, e será financiado pelas entidades participantes. Os interessados podem adquirir cotas no valor de R$ 10 mil, com pagamento facilitado em até quatro parcelas. O acompanhamento dos trabalhos será feito por uma comissão gestora constituída por três representantes das entidades e por três representantes da Prefeitura. A meta até março é reduzir em 50% o tempo de aprovação dos projetos. No fim de 2003 qualquer pessoa poderá enviar a planta do projeto para a Prefeitura pela Internet. Os solicitantes vão receber o habite-se por correio eletrônico. Por enquanto serão beneficiados investidores residenciais. A segunda e a terceira etapas do programa prevêem a aprovação de obras para destinação comercial e industrial.