Aprovação do SGP traz alívio para empresários do Brasil A aprovação da lei do Sistema Geral de Preferências pelo Congresso americano neste final de semana, que permite que produtos importados de 133 países emergentes, tenham isenção sobre impostos de importação nos produtos com destinos aos Estados Unidos, trouxe um alívio para empresários brasileiros e de multinacionais instaladas no Brasil que exportam para lá, revelou a diretora de Assuntos Estratégicos da Câmara Americana de Comércio, Adriana Machado. O projeto aprovado pelo Congresso americano, segundo Adriana representa um avanço. "Trata-se de um avanço, o texto não é tão negativo como o que estava em discussão e não corta o Brasil sumariamente do programa como era dito no início". Ela participou da terceira missão de empresários brasileiros cujos negócios são atingidos pelo SGP. O texto aprovado pelo poder legislativo americano dá ao Poder Executivo americano a decisão sobre futuras concessões adicionais de produtos listados, os chamados waivers. A diretora da Amcham explica que a nova versão é um avanço sobre o trabalho anterior do deputado republicano Bill Thomas, da Califórnia, que previa a renovação do Sistema por um período de dois anos e restringia autorizações de waivers. "O novo projeto mostra pontos que até então não eram consensuais. O que nos foi dito é que houve mudanças em vários pontos para contemplar o que era então polêmico tanto na Câmara quanto no Senado", relata Adriana Machado.