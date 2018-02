Aprovações de hipotecas britânicas têm recorde de baixa As aprovações de hipotecas na Grã-Bretanha caíram quase 40 por cento e atingiram recorde de baixa em dezembro, em um sinal de que o mercado imobiliário está desacelerando fortemente em razão da crise mundial do crédito. A Associação de Bancos Britânicos informou nesta quinta-feira que seu índice de aprovações, com ajuste sazonal, declinou 37,8 por cento, para 42.088 em relação aos 43.944 de novembro. Foi o terceiro recorde de baixa seguido. O dado soma-se às evidências de que o setor imobiliário está com problemas e deve alimentar as expectativas de juros menores no país para estimular a economia.