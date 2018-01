Aprovada a fusão entre Air France e KLM A Comissão Européia, autoridade executiva da União Européia, aprovou hoje a fusão entre a Air France e a holandesa KLM. A empresa combinada será a terceira maior companhia aérea do mundo, atrás das norte-americanas United Airlines e American Airlines, com receita anual estimada em ? 19,2 bilhões. Segundo a Comissão Européia, as duas empresas concordaram em abandonar nove rotas européias, três transatlânticas e duas africanas, num total de 94 decolagens diárias. As autoridades européias exigiram que essas rotas fossem abandonadas para preservar a concorrência onde ela seria eliminada ou prejudicada pela fusão. A Comissão Européia também informou que o Departamento do Tesouro dos EUA aprovou a fusão, faltando apenas a concordância da SEC (Securities and Exchange Comission, a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana).