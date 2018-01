Aprovada declaração da OMC, dizem fontes Os 150 países da Organização Mundial do Comércio (OMC) aprovaram hoje a declaração que põe fim à conferência ministerial realizada em Hong Kong e que permitirá negociar, em 2006, os objetivos da Rodada do Desenvolvimento de Doha, informaram fontes diplomáticas. Acrescentaram que o Brasil deu seu apoio a esse documento "em seu nome e em nome do Grupo dos Vinte" (G-20, países em desenvolvimento, a maioria exportadores agrícolas) e seu ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que a "Rodada não descarrilou em Hong Kong". O texto aprovado fixa 2013 como a data limite para eliminar os subsídios à exportação de produtos agrícolas e, no caso do algodão, situa esse prazo em 2006. O negociador da União Européia, Peter Mandelsson, declarou a proposta final "aceitável" - capaz de salvar a reunião de Hong Kong do fracasso, mas incapaz de fazer dela um sucesso. Os europeus conseguiram empurrar para adiante a data do fim dos subsídios, já que numa proposta inicial o prazo fixa do era 2010, não 2013.