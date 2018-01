Aprovada dedução integral de despesa com ensino no IR A Comissão de Educação do Senado aprovou hoje projeto de lei que permite a dedução integral das despesas com o ensino, no Imposto de Renda da Pessoa Física. O relator da proposta, senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS), deu parecer favorável ao projeto que permite a dedução integral com gastos referentes à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior e também aos cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e dependentes. O projeto agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde terá caráter terminativo. Se aprovado, seguirá para a Câmara.