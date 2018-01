Aprovada nova lei para fundos de pensão Todo participante de um fundo de pensão, entidade de previdência privada instituída para complementar a aposentadoria, poderá transferir seus recursos - até mesmo a parte paga pela empresa em seu nome - para outro fundo ou, então, para um plano comercializado no mercado, quando houver o rompimento do vínculo empregatício. Esta é uma das medidas que constam no projeto de lei aprovado na semana passada pelo Congresso. Anteriormente, quando se desligava da empresa, o participante só podia sacar a sua parte ou, então, continuar contribuindo para o fundo. Segundo Ana Maria Martin, consultora-jurídica da William M. Mercer, especializada em previdência privada, além de maior flexibilidade na portabilidade dos recursos, a nova lei traz uma série de novidades, como a figura do instituidor dos fundos e a do benefício diferido, além da criação dos multiplanos e dos multipatrocinadores. Imposto de Renda Pela lei, toda entidade de classe poderá constituir um fundo de pensão para seus associados. O fundo também poderá ser multipatrocinado, instituído por mais de uma entidade. Antes somente uma empresa ou grupo econômico podia instituir fundos de pensão para seus funcionários. A Força Sindical já estuda a formação de um fundo de pensão que englobe todos os sindicatos associados. No caso do benefício diferido, o empregado poderá sair da empresa sem resgatar seus recursos do fundo. Seu saldo continuará sendo capitalizado. O resgate poderá ser feito no momento da aposentadoria, de uma só vez ou, então, em forma de renda mensal, temporária ou vitalícia. Outra novidade, de acordo com Ana Maria, é o diferimento do Imposto de Renda nas aplicações. O IR será cobrado apenas no momento do saque. Hoje, esse diferimento é mantido pelos fundos em seus planos por intermédio de liminares. A lei, no entanto, ainda será regulamentada pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar, organismos do governo.