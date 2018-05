Aprovada venda de participação da GDF Suez para Mitsui

A transação foi baseada em um valor patrimonial de R$ 5,7 bilhões referente a 100% do projeto (2,2 bilhões de euros) em 31 de dezembro de 2012, segundo informou comunicado distribuído pela GDF Suez no exterior em meados de maio.

A aprovação do negócio está em despacho assinado pela Superintendência-Geral do Cade, publicado nesta terça-feira, 2, no Diário Oficial da União. Segundo o Cade, "a operação proposta não gera preocupações concorrenciais, já que não resulta em relações horizontais ou integrações verticais entre as requerentes, pois representa meramente a entrada da Mitsui na estrutura societária da ESBR Participações. Dessa forma, a operação não terá qualquer efeito no mercado de geração de energia elétrica ou mesmo no mercado de geração de energia elétrica por usinas hidrelétricas".