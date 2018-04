Aprovadas as mudanças na aposentadoria

A Câmara de Deputados da Argentina aprovou na madrugada de sexta-feira o projeto de lei da presidente Cristina Kirchner que estabelece a reestatização da aposentadoria privada, desde 1994 nas mãos dos Fundos de Pensões. Após 12 horas de intensos debates, o governo conseguiu o respaldo de 162 deputados, que votaram a favor. Os opositores reuniram 75 votos contra. O projeto será encaminhado ao Senado, que o debaterá e votará no plenário na próxima quinta-feira. Se for aprovado, Cristina acabará com o sistema de aposentadorias privadas criado pelo ex-presidente Carlos Menem em 1994.