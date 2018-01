Aprovado o reajuste de mais 159 medicamentos Laboratórios de medicamentos continuam reajustando os preços dos remédios. Ontem, mais três empresas apresentaram relatórios de preços à Câmara de Medicamentos do governo e já podem praticar reajustes em 159 remédios. Os laboratórios são: Johnson & Johnson, Biobrás S.A. e Janssen-Cilag. Ao todo, dez dos 20 laboratórios que já enviaram os relatórios obtiveram autorização e vão reajustar os preços de 405 medicamentos e suas apresentações, com índices médios entre 1,33% e 4,4%. Esses valores deverão ser mantidos até o fim do ano. Os laboratórios farmacêuticos podem enviar seus relatórios à Câmara de Medicamentos até o dia 31. Cabe a esse órgão verificar se os cálculos apresentados estão corretos. A Câmara é formada por representantes dos Ministérios da Saúde, Justiça, Fazenda e Casa Civil.