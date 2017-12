Aprovado projeto de lei que regulamenta setor de gás A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou na manhã desta quarta-feira, por votação simbólica, o projeto de lei de autoria do senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA), que regulamenta o transporte e a estocagem de gás natural no País. A aprovação da proposta não enfrentou resistências do governo. A intenção dos governistas é discutir o mérito da proposta de Tourinho nas próximas etapas de tramitação do projeto. O projeto seguirá agora para apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) e da Comissão de Infra-estrutura onde, se aprovada, seguirá diretamente para Câmara, sem passar pelo plenário do Senado. Tourinho comemorou a aprovação, afirmando que o estabelecimento de um marco regulatório no País facilitará a entrada de investidores estrangeiros "que dificilmente voltarão a investir na Bolívia", depois da decisão do presidente Evo Morales, de nacionalizar os setores de petróleo e gás no País. O projeto foi colocado nesta quarta como primeiro item da pauta, depois do episódio de nacionalização do gás na Bolívia. Adiamento A votação do projeto de Tourinho já havia sido adiada diversas vezes na CCJ, por conta de negociações com o governo. A Petrobras demonstrou fortes resistências ao projeto, em especial em alguns pontos, como o que estabelece o regime de concessão para a construção e operação de gasodutos no País. A estatal defende que seja mantido o regime atual, no qual a construção e operação do gasoduto dependerá de uma autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Tourinho argumenta, entretanto, que a autorização seria um instrumento jurídico mais frágil, com menos garantias para os investidores. A proposta de Tourinho manteve o regime de concessões via leilão. O senador, no entanto, acatou sugestão da Petrobras ao retirar de seu projeto a figura do Operador Nacional do Gás Natural (Ongas), que teria a função de supervisionar o setor. A estatal temia que o órgão poderia afetar a sua autonomia. O projeto prevê que as funções da Ongas serão executadas pela ANP. Proposta do governo O governo mandou recentemente uma proposta ao Congresso Nacional de legislação para o setor de gás, que está em análise em uma comissão especial da Câmara. A proposta tem algumas diferenças em relação a de Tourinho, como por exemplo o estabelecimento de um regime misto de concessões e autorizações para a construção de novos gasodutos. O projeto está em análise na Comissão Especial do Gás, criada justamente para analisá-lo.