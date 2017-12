Aprovado projeto que derruba monopólio da Caixa em penhor A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de iniciativa do deputado Coriolano Sales (PFL-BA) que acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal na área de penhores. De acordo com o deputado Paulo Bernardo (PT-PR), uma falha de articulação política da base aliada resultou na aprovação. A opção do governo é tentar reverter o resultado da votação no plenário da Câmara. O deputado disse que, se esse projeto for aprovado, significará a legalização da agiotagem no País. Pelo projeto, qualquer instituição financeira com capital de R$ 100 mil poderá atuar na área de penhores.