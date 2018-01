Aprovar MP do setor elétrico é ?passo positivo?, diz Abrace O vice-presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica (Abrace), Eduardo Carlos Spalding, classificou como "um passo positivo" a aprovação, ontem, da Medida Provisória 144 no Senado. A MP cria novas regras para comercialização de energia elétrica. "Não houve surpresas e a aprovação é um passo para a evolução. Estamos caminhando nesta direção", comentou ele. Embora a proposta do governo tenha recebido críticas dos empresários e entidades do setor, Spalding afirmou que o projeto da União tem como objetivo o aperfeiçoamento do setor, o que é "fundamental". Na avaliação do vice-presidente da Abrace, 90% das questões que envolvem o setor ainda devem ser discutidas. "Acredito que muitas coisas serão discutidas durante o processo de regulamentação do decreto", disse. Para a próxima terça-feira está prevista a votação dos destaques da MP 144. O Senado pretende ainda, no mesmo dia, votar a MP 145, que contempla a estrutura do novo modelo e cia a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).