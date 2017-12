‘Aproveitaram a oportunidade, mas não foi impulso’

Negócio que envolveu R$ 14,19 bilhões em um primeiro momento, a compra do controle da CPFL Energia pela multinacional chinesa State Grid foi a principal operação de investimento estrangeiro no País no primeiro trimestre. Presidente da CPFL, Andre Dorf afirma que os chineses não compraram “por impulso”, mas aproveitaram uma oportunidade.

Dorf afirma ainda que a operação de controle acionário ainda não terminou, já que outros R$ 9 bilhões devem ser gastos para que os chineses adquiram a participação dos minoritários da CPFL. O processo já está em andamento. E para os próximos anos, considerando o perfil da State Grid, é de se esperar mais investimentos. Veja os principais trechos da entrevista do executivo ao Estadão/Broadcast:

Os chineses fizeram um enorme investimento na CPFL neste início de ano.

Essa é provavelmente a maior transação em caixa feita no Brasil. Tivemos transações maiores, mas envolvendo troca de ações ou fusões. Caixa contra ação, certamente, foi uma das maiores. E quando falamos em valores, há também uma assunção de dívida. Se somarmos o valor envolvido e a dívida assumida, o comprometimento dos chineses é de R$ 42 bilhões mais ou menos.

Por que eles investiram no setor neste momento?

O que percebemos claramente em relação à transação e ao comportamento dos chineses é que este é um processo decisório bem amadurecido. Eles já vinham procurando, há alguns anos, algum ângulo para participar do setor elétrico brasileiro. Para eles, é importante do ponto de vista estratégico das maiores empresas chinesas. Eles avaliaram essa oportunidade, considerando o cenário macroeconômico no Brasil e também as necessidades dos acionistas anteriores de monetizar o ativo. Aproveitaram a oportunidade, mas não foi uma compra de impulso.

Teremos novos investimentos nos próximos anos?

A gente tem percebido, por fatores tecnológicos, econômicos e comportamentais do consumidor, uma mudança grande pela frente no setor elétrico. Algumas evoluções que devem acontecer no médio prazo. Para a CPFL, a transação foi oportuna, porque a State Grid é reconhecida pela tecnologia. Além disso, tem uma robustez financeira muito grande. Então, para a CPFL, essa configuração vai proporcionar oportunidades de investimento, crescimento e participação no novo ciclo do setor elétrico.

Houve algum temor por parte dos chineses em fazer investimentos no País agora, considerando as incertezas políticas?

O processo decisório acaba ficando impactado. Mas, quando conversamos com empresas multinacionais, que estão em setores de longa maturação, a contaminação é menor. Assim como as grandes multinacionais americanas e europeias, a chinesa acredita que o Brasil vai passar por altos e baixos no cenário político e econômico, mas que, no longo prazo, o mercado é robusto, em crescimento. No longo prazo, este é um mercado em que as grandes empresas precisam estar. Os chineses têm a certeza de que o Brasil é um grande mercado, com potencial.