Aproveite a tranqüilidade do campo no feriado da Páscoa Os hotéis-fazenda são uma opção para quem pretende desfrutar o clima tranqüilo do campo durante este feriado que engloba a Semana Santa e a Páscoa. Com uma infra-estrutura voltada para o lazer e o descanso, os hotéis oferecem pacotes a partir de R$ 570,00 . Os hotéis oferecem aos hóspedes espaços com piscinas aquecidas, sauna seca e a vapor, playground, quadras de tênis, campo de futebol, lago com pedalinhos, cavalos, bicicletas e academia de ginástica. Neste feriado, os hotéis-fazenda têm uma série de atividades especiais como: brincadeiras como procurar ovos de Páscoa, sessões individuais de massagens, ginástica terapêutica chinesa, hidroginástica, aulas de alongamento, aulas de culinária, pesca e aulas de conto e histórias. Veja abaixo o roteiro com alguns hotéis que ainda possuem lugares disponíveis para a Páscoa. Fazenda Hotel Alvorada ? O hotel possui 150 alqueires de paisagem serrana e clima de montanha entre as serras da Bocaina, Quebra-Cangalha e do Mar, próximo à estância climática de Cunha. Além disso, oferece piscina, quadra de tênis, campo de futebol soçaite, salão de jogos, sala de TV e vídeo com lareira, sauna, butique, capela, trilhas ecológicas e passeios a cavalo. Os visitantes podem escolher entre suítes com TV, frigobar e lareira ou chalés com TV, frigobar, hidromassagem e sauna. O pacote de Páscoa entre os dias 17 e 21 de abril sai a partir de R$ 950,00, para o casal com meia pensão (café da manhã ou almoço). O pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros. Telefones para reserva: 0800-170047 ou (0xx12) 316-5708. Fazenda Pinhal ? A Fazenda Pinhal foi declarada, em 1987, patrimônio histórico nacional por ser uma das mais importantes do II Ciclo do Café. Guias promovem visitas ao casarão, aos terreiros de café, ao pomar, à tulha, ao pavilhão do antigo engenho e às demais áreas de atração histórica e ecológica. Os hóspedes poderão ainda desfrutar de passeios pela mata e cavalgadas, cachoeiras e piscinas. Neste feriado, o hotel oferece brincadeiras como procurar ovos de Páscoa no Jardim das Camaradinhas. Já os adultos podem relaxar em sessões individuais de massagens, oferecidas pela terapeuta corporal Thais Mori (R$ 70,00), que também ensinará Lian Gong, a ginástica terapêutica chinesa. O pacote entre os dias 17 e 21 de abril sai para o casal por R$ 1.400,00, em apartamento duplo. Os telefones para reserva são: (0xx16) 272-5683, (0xx16) 9782-7651, e (0xx11) 3083-5055. Grande Hotel Panorama ? Próximo ao centro e ao Balneário de Águas de Lindóia, o Grande Hotel Panorama possui 60 apartamentos e suítes com TV, frigobar e telefone. Para o lazer, oferece salão de jogos, sauna, sala de ginástica e passeios turísticos nas represas com pedalinhos, cavalos e charrete, além de visita ao Balneário com piscinas de água mineral. O pacote para a Semana Santa entre os dias 17 e 21 de abril variam entre R$ 660,00 e R$ 860,00. Os pacotes entre os dia 18 e 21 de abril custam entre R$ 570,00 e R$ 792,00. Telefone para reserva: 0800-118341. Hotel Fazenda Floresta Negra ? Localizado em Monte Verde, no interior de Minas Gerais, o hotel possui uma grande área verde de lazer, além de piscina aquecida, sauna, trilhas ecológicas, cascata natural, quadra de tênis, pista de boliche, barco a remo, salão de jogos, sala de leitura, playground, pesqueiro, pedalinho, mini-golfe e salão de festas. Os chalés são construídos em estilo suíço e possuem frigobar e lareira. O pacote para o casal entre os dias 17 e 21 de abril sai entre R$ 1.000,00 e R$ 1.260,00, com pensão completa. O pagamento pode ser parcelado em duas vezes. Telefone para reserva: (0xx11) 5542-4800. Hotel Fazenda Fonte Colina Verde ? O hotel fica na estância turística de São Pedro, no interior de São Paulo, e possui 115 apartamentos com TV, frigobar, antena parabólica, ar condicionado, canais de som e varanda com rede. Na área de lazer, o hotel tem um parque aquático com oito piscinas, toboágua, cascatas, hidromassagem, hidroginástica, sala de massagem, sauna, playground, quadras de tênis, salão de cabeleireiro e estética facial, aeróbica, danças, caminhadas, passeios de trenzinho, cavalgadas, gincanas, brincadeiras, pescarias e karaokê. O pacote para o casal, com pensão completa, entre os dias 17 e 21 de abril sai por R$ 1.394,80. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes. Telefone para reserva: 0800-131009. Hotel Fazenda & Golf Solar das Andorinhas ? Fundado em 1971, este hotel fazenda ainda conserva ruínas da senzala, da capela e da casa grande do Barão de Itatiba, que residia na região por volta de 1747. Localizado no km 121 da rodovia Campinas-Mogi-Mirim, o hotel oferece apartamentos e chalés com TV, ar condicionado, frigobar e telefone. Uma boate com capacidade para 100 pessoas, bar montado com móveis de farmácia e observatório com telescópio, binóculos e sala de projeção são os destaques do local. Para momentos de lazer, campo de golfe, quadras, salão de jogos, pista de cooper, sala de musculação, passeios a cavalo e charrete, horta e cascatas. O pacote entre os dias 17 e 21 de abril sai por R$ 1.541,00, para o casal com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até 4 vezes. No pagamento à vista, o hospede tem 7% de desconto. Telefone para contato: (0xx19) 3757-2700. Hotel Fazenda Mazzaropi ? A equipe de lazer do Mazzaropi fará atividades para adultos e crianças neste feriado. Os adultos participarão de caminhadas, hidroginástica, aulas de alongamento e aprenderão a fazer bolinho de chuva e bolão de fubá. Já a criançada poderá se divertir pescando no lago, brincando de massinha ou participando da Hora do Conto, com histórias de Monteiro Lobato. Situado em uma fazenda que pertenceu ao ator e cineasta Amácio Mazzaropi, o hotel tem piscinas aquecidas, sauna seca e a vapor, playground, quadras de tênis, campo de futebol, lago com pedalinhos, cavalos, bicicletas e academia de ginástica. Para o feriado da Páscoa, o hotel preparou pacotes de 4 ou 5 dias. O pacote de 4 dias vai de 17 a 21 de abril e custa a partir de R$ 1.400,00, para o casal com pensão completa. Já o pacote de 5 dias, de 16 a 21 de abril, custa a partir de R$ 1.600,00 com as refeições incluídas. Telefone para reserva: 0800-117877. Hotel Mont Blanc ? Localizado nas montanhas de Campos do Jordão, no Interior paulista, o Hotel Mont Blanc possui restaurante com vista para a Pedra do Baú, bar, piscina aquecida e coberta, saunas, quadras de tênis, squash, quadras poliesportivas, sala de ginástica, salão de jogos, massagens, playground, trilha ecológica e salão de cabeleireiro. O pacote de Páscoa entre os dias 17 e 21 de abril custam entre R$ 1.260,00 e R$ 3.040,00. O pagamento pode ser feito em até duas vezes. Reservas: 0800-152151 ou (0xx12) 260-2000.