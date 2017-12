Aproveite as férias e estude inglês no exterior Turismo fora do País é sempre uma boa opção de viagem. Aliar este passeio ao aprendizado de um outro idioma parece melhor ainda. Mas é preciso conhecer alguns detalhes para que o valor pago pelo curso tenha os resultados esperados. Ter um nível entre básico e intermediário do idioma escolhido, segundo especialistas da área pedagógica, garante um maior aproveitamento e compreensão. Ficar hospedado em casa de família também ajuda no aprendizado do idioma e aproxima o contato com a cultura do país. Tanto na residência universitária como no alojamento você terá a oportunidade de conhecer estrangeiros de diversas origens. Viajar em julho ainda tem outra vantagem: fugir do inverno, da chuva e de dias cinzentos. Enquanto por aqui as temperaturas caem, na Europa e Estados Unidos, o verão e a alta temporada prometem muito sol, gente nas ruas, bares e cafés. Além de milhares de turistas. Por isso, não deixe para planejar sua viagem na última hora. Vale lembrar que, na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, também é inverno. Neste período de férias, há diversas agências especializadas em cursos no exterior com pacotes incluindo, além da escola de idiomas, hospedagem e café da manhã. Não há limite de idade e o preço dos pacotes de cursos varia de acordo com carga horária, tipo de hospedagem - casa de família com quarto individual ou duplo, studio ou residência universitária. Ao chegar, o estudante passará por um teste de conhecimento da língua para encaixá-lo no nível correspondente. Também é possível pagar apenas pelo curso. A Agência Estado escolheu alguns destinos desde os lugares mais procurados, como Estados Unidos e Europa, até rotas alternativas com preços mais convidativos, como Malta e África do Sul. O Canadá também vem despontando como alternativa mais econômica. Veja abaixo as opções por agência. Veja, no link abaixo, os dados equivalentes para cursos das outras línguas pesquisadas (espanhol, italiano, francês e alemão). Confira também as dicas de especialistas sobre como contratar o melhor curso e organizar sua viagem. Central de Intercâmbio - Tel. (11) 3677-3600 A Central de Intercâmbio (CI) é uma rede de agências especializada em educação internacional e turismo jovem. Oferece diversos serviços e produtos como passagens para estudantes, cursos, colegial, estágios remunerados no exterior, passes de trens, carteiras internacionais de descontos e seguro de viagem. O período dos cursos da CI é de no mínimo duas semanas. A taxa de serviço cobrada pela empresa é de US$ 80. Os preços não incluem passagem aérea, exceto para a promoção da África do Sul que inclui, além da parte aérea, o curso de inglês e a acomodação. O preço total fica em torno de US$ 1780. Em todos os pacotes, há a possibilidade de contratar apenas o curso se já tiver acomodação. A carga horária e o período do curso variam de acordo com o perfil do aluno, do objetivo de sua viagem e, principalmente, do bolso. Inglês País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor total (curso, acomodação e taxas) Inglaterra Londres (Highgate) St. Giles 4 semanas 20 horas de aula Casa de família em quarto individual com café da manhã US$ 1204 + taxa CI de US$ 80 EUA San Diego Converse 4 semanas 20 horas de aula Apartamento estudantil em studio duplo US$ 1210 + taxa CI de US$ 80 Canadá Toronto LSC 4 semanas 30 horas de aula Casa de família em quarto individual com café da manhã e jantar US$ 1320 + taxa CI de US$ 80 Irlanda Dublin Emerald 4 semanas 20 horas de aula Casa de família em quarto duplo, com todas as refeições US$ 1256 + taxa CI de US$ 80 Nova Zelândia Auckland Language International 4 semanas 23 horas de aula Casa de família em quarto individual, com café da manhã e jantar US$ 1125 + taxa CI de US$ 80 Austrália Gold Coast St. Giles Embassy 4 semanas 20 horas de aula Casa de família em quarto individual com café da manhã e jantar US$ 999 + taxa CI de US$ 80 África do Sul Cidade do Cabo Good Hope 4 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar quarto individual US$ 1780 + taxa CI de US$ 80 (passagem ida e volta já inclusas no preço) (*) (*) Passagem não inclui taxa de embarque Student Travel Bureau (STB) - Tel. (11) 3038-1555 A Student Travel Bureau (STB) é especializada em viagens internacionais para jovens e estudantes. No ano passado, enviou 12 mil jovens para cursos em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, entre outros. A empresa tem parceria com a Cultura Inglesa e fiscaliza a infra-estrutura de cada instituição de ensino antes de incluir a escola na sua lista de cursos de idiomas. A taxa mínima de serviço é de US$ 90. É possível escolher uma carga horária maior e mudar o tipo de acomodação. O período mínimo do curso de idiomas é de duas semanas e pode chegar a três anos. O aluno pode escolher pagar o curso apenas se já tiver acomodação no país escolhido. Destinos como Nova Zelândia, Malta e Canadá estão em alta. Inglês País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação e taxas) EUA Com destino para mais de 33 centros nos Estados Unidos ELS 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com quarto individual com café da manhã e jantar US$ 1028 + taxa STB de US$ 90 Inglaterra Londres e outras cidades Eurocentres 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com quarto individual café da manhã e jantar US$ 865 + taxa STB de US$ 90 Austrália Sidney SELC 2 semanas 25 horas de aula Casa de família com quarto individual café da manhã e jantar US$ 770 + taxa STB de US$ 90 Nova Zelândia Auckland Languages International 2 semanas 15 horas de aula Casa de família com quarto individual com café da manhã e jantar US$ 580 + taxa STB de US$ 90 Malta Valeta Eurocentres 2 semanas 20 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 726,00 + taxa STB de US$ 90 Inglês e Francês País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação e taxas) Canadá Vancouver, Toronto e Montreal LSC 2 semanas 20 horas de aula Casa de família, quarto individual, café da manhã e jantar US$ 804 + taxa STB de US$ 90 Yázigi Internexus - Tel. (11) 0800-11-9600 A Yázigi Internexus é uma rede educacional com mais de 300 escolas no Brasil, EUA, Argentina, Espanha e Alemanha. Os pacotes incluem, além do curso, hospedagem em casa de família com pensão completa. É possível escolher no mês de julho pacotes entre duas e quatro semanas com carga horária diferente. O mínimo é de 15 horas e o máximo é de 30 horas semanais. A taxa de serviço é de US$ 100. Estes períodos variam de acordo com o perfil e o bolso do cliente. Períodos menores são voltados para aqueles que pretendem ter mais tempo livre para fazer turismo e maiores para os que querem realmente estudar. Abaixo será considerado o período de duas e quatro semanas com carga horária de no mínimo 20 horas semanais e, no máximo, 30. Inglês País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação, e taxas) EUA Nova York Internexus Center of Language Studies at Berkeley College 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 1340 + taxa Internexus de US$ 100 EUA São Francisco (Califórnia) Embassy CES 2 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 1120 + taxa Internexus de US$ 100 Inglaterra Londres Internexus Center of Language Studies at Regent´s College 2 semanas 23 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto individual US$ 1569 + taxa Internexus de US$ 100 Canadá Vancouver Tamwood International College 2 semanas 30 horas de aula Casa de família com café da manhã, almoço e jantar em quarto individual US$ 1020 + taxa Internexus de US$ 100 Canadá Toronto Canadian Language Academy 4 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã, almoço e jantar em quarto individual US$ 1195 + taxa Internexus de US$ 100 Nova Zelândia Christchurch Christchurch School of English 4 semanas 23 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto individual US$ 1085 + taxa Internexus de US$ 100 Austrália Melbourne Embassy CES 4 semanas 20 horas de aula Casa de família com café da manhã e jantar em quarto duplo US$ 1148 + taxa Internexus de US$ 100 EF Educação Internacional - Tel. (11) (11) 3888-4804 A EF Educação Internacional oferece cursos em sete idiomas diferentes e em mais de 30 países. A EF surgiu em 1965 na Suécia e os cursos são realizados nas próprias escolas da empresa. Toda semana há módulos começando. Para viajar pela EF é preciso ter mais de 16 anos e a duração do curso varia de duas a 50 semanas. O estudante, dependendo da escola e do lugar que escolher, poderá ficar em casa de família ou campus. Todos os pacotes incluem hospedagem. A acomodação padrão é casa de família. As refeições estão incluídas, mas na maioria dos casos com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa. A taxa de serviço é de US$ 130. É possível, dependendo do lugar, mudar a acomodação se o estudante não se sentir à vontade em casa de família. Para isso, é cobrada uma taxa adicional que pode variar de US$ 25 a US$ 50 e a estadia será em residência estudantil em quarto individual, duplo ou triplo. Esta opção está disponível apenas nos meses de julho e agosto. Inglês País Cidade Escola Duração Carga horária semanal Acomodação Valor Total (curso, acomodação, e taxas) Inglaterra Londres EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 980 + taxa EF de US$ 130 Inglaterra Hastings EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 860 + taxa EF de US$ 130 Austrália Sydney EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 990 + taxa EF de US$ 130 Irlanda Dublin EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 990 + taxa EF de US$ 130 Canadá Vacouver EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 790 + taxa EF de US$ 130 EUA Santa Barbara EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 1030 + taxa EF de US$ 130 Irlanda Dublin EF Escolas Internacionais de Idiomas 2 semanas 16 horas de aula Casa de família em quarto duplo com café da manhã e jantar durante a semana e fim de semana com pensão completa US$ 990 + taxa EF de US$ 130