Aproveite os preços mais baixos na Liquida SP Os consumidores que buscam poupar com a compra de roupas, eletrodomésticos ou outros produtos podem aproveitar a nona Liquida SP, que prossegue até o dia 5 de agosto, próximo domingo. A megaliquidação começou dia 28. Nessa edição, participam da Liquida 39 estabelecimentos comerciais em São Paulo e cidades vizinhas. Alguns shoppings, inclusive, oferecem descontos até mesmo nos estacionamentos. O Centro Comercial Leste Aricanduva é um dos participantes. As lojas dos shoppings centers Leste Aricanduva e Interlar Aricanduva vão apresentar descontos de 10% a 60% em suas mercadorias. Segundo o superintendende do Complexo Aricanduva, Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, a expectativa é que as vendas no período sejam 15% superiores em relação às semanas normais. Já o movimento deve crescer ainda mais, cerca de 20%, graças a atração que o público tem pelos descontos. Durante o período, o consumidor terá a chance de reformar ou decorar sua casa ou escritório com as ofertas do Shopping Interlar Aricanduva. O cliente ainda conta com serviço gratuito de uma arquiteta e decoradora. Ela fica à disposição para orientá-lo na escolha e direcioná-lo à loja adequada na hora da compra. Outro shopping onde o consumidor pode encontrar ofertas é o MorumbiShopping, que participa pela primeira vez da Liquida SP. O Morumbi aproveitou a ocasião para lançar sua tradicional Liquidação do Lápis Vermelho. Produtos da coleção outono-inverno 2001 podem sem encontrados com descontos de mais de 70%. As ofertas também estão disponíveis no site www.liquidacaodolapisvermelho.com.br. No site, mais de 1000 ofertas poderão ser acessadas, em aproximadamente 80 lojas em liqüidação. A expectativa do shopping é de um crescimento de 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. As 165 lojas do Mogi Shopping, entre mix e alimentação, também aderiram a nona edição da Liquida SP. Segundo o gerente de marketing, Luiz Fernando Rodrigues, o setor de alimentação pode fazer promoções especiais, como por exemplo, na compra de um lanche o consumidor ganha um suco ou combinar cafezinho e pão de queijo. Outra opção para os consumidores realizarem suas compras é o Osasco Plaza. De acordo com o superintendente, David da Rocha, o shopping tem registrado, até agora, um incremento em torno de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. "Participando desta megaliquidação o shopping mostra a cara ao consumidor e, mais do que isso, mantém uma boa imagem junto ao mercado. As pessoas sabem que a Liquida SP está associada a boas ofertas", avalia. O Osasco Plaza tem recebido uma média de 60 a 65 mil pessoas nos dias de semana. Aos sábados e domingos o público tem atingido a marca de 120 mil pessoas. Endereços: - Centro Comercial Leste Aricanduva: Av. Aricanduva, 5555. Fone: (0xx11) 3444.2000. - MorumbiShopping: Av. Roque Petroni Jr., 1089. Fone para atendimento ao público: 0800-177600. Site www.morumbishopping.com.br. - Mogi Shopping: Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001. Fone: (0xx11) 4798-8800. - Osasco Plaza Shopping: Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81. Fone: (0xx11) 3699-0660.