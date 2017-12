Aproxima-se um tsunami de desemprego

Com a queda do desemprego para 5,3% nos Estados Unidos, a menor taxa dos últimos sete anos, os responsáveis pelas decisões políticas suspiram aliviados. De fato, com o atual boom do setor tecnológico, são vários os motivos de otimismo:

As indústrias voltarão aos Estados Unidos e robôs realizarão as tarefas dos trabalhadores chineses; as fabricantes americanas de automóveis produzirão em massa veículos elétricos que dispensam motorista; as empresas de tecnologia lançarão aparelhos que melhorarão consideravelmente a saúde e aumentarão a longevidade; disporemos de quantidades ilimitadas de energia limpa e cuidaremos das nossas funções cotidianas graças à impressão em 3-D. O custo de tudo isto despencará, e será possível atender às necessidades básicas de todo ser humano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Refiro-me aos avanços da tecnologia que estão acontecendo neste momento, e que darão frutos lá pela década de 2020.

Entretanto, os estrategistas enfrentarão um novo e enorme problema: o desaparecimento dos empregos para os seres humanos. Não só haverá menos postos de trabalho para os que se dedicam a tarefas manuais, como os trabalhadores especializados também serão substituídos pelos computadores. Quase todos os setores e profissões serão afetados e isso criará um novo tipo de problema social - porque a maioria das pessoas não pode se adaptar a essa mudança drástica.

Se pudermos construir as estruturas econômicas necessárias para distribuir a prosperidade que estamos criando, a maioria das pessoas não precisará mais de emprego para se sustentar. Elas estarão livres para se dedicar a outras funções criativas. O problema, entretanto, é que, sem empregos, elas não terão a dignidade, o compromisso social e a sensação de realização que o trabalho proporciona. A vida, a liberdade e a busca da felicidade a que temos direito segundo a Constituição não serão alcançadas pelo trabalho, terão de sê-lo de outras maneiras.

É imperativo compreendermos as mudanças que estão ocorrendo e encontrar maneiras para reduzir tais impactos.

A elite do universo tecnológico que determina essa revolução garantirá que não precisaremos nos preocupar, porque criaremos novos empregos, assim como fizemos nos séculos anteriores, quando houve uma transição da economia do setor agrário para o industrial e dali para setores baseados no conhecimento especializado.

O magnata da tecnologia Marc Andreessen definiu a ideia de um futuro sem empregos como uma "falácia ludita", referindo-se aos temores do passado de que as máquinas tirariam o emprego do ser humano. Tais temores revelaram-se infundados porque acabamos criando novos e melhores empregos, e a nossa vida melhorou consideravelmente. Mas o que está faltando nestes argumentos é o espaço de tempo exigido por tais transições. A revolução industrial levou séculos. As revoluções tecnológicas de hoje levam anos.

Certamente criaremos poucos empregos que representam desafios do ponto de vista intelectual, mas não poderemos impedir que os trabalhadores percam os empregos de hoje. Ele viverão a mesma situação de desemprego e desespero dos seus antepassados. É por eles que devemos nos preocupar.

A primeira grande onda de desemprego será causada apelos carros que dispensam condutor. Estes veículos proporcionarão enormes benefícios, eliminando os acidentes de trânsito e os congestionamentos, tornando mais produtivo o tempo que o trabalhador gasta no trânsito e reduzindo o emprego de energia. Mas eliminarão o trabalho de milhões de taxistas e caminhoneiros e de funcionários que fazem serviços de entrega.

Carros robóticos totalmente automáticos já não pertencem ao reino da ficção científica; carros do Google podem ser vistos nas ruas de Mountain View, na Califórnia. Há também os caminhões que dispensam motorista nas nossas rodovias e até mesmo tratores automáticos nas fazendas. A Uber contratou dezenas de engenheiros da Carnegie Mellon University para construir seus próprios carros robóticos.

Seguramente ela começará a substituir seus motoristas assim que sua tecnologia estiver totalmente pronta - lá no fim desta década. Como o CEO da Uber, Travis Kalanick, falou numa entrevista: "O motivo pelo qual o sistema Uber pode ser caro é que você paga pelo outro sujeito que viaja no automóvel. Quando o outro sujeito não está, o custo de uma viagem para qualquer lugar é mais barato. Até mesmo numa viagem por rodovia". O sujeito no assento do motorista sairá.

A indústria será o próximo setor a passar por uma transformação. Há muito anos os robôs são capazes de realizar cirurgias, ordenhar vacas, realizar operações militares de reconhecimento e combates, e montar produtos. Mas não eram considerados suficientemente hábeis para fazer o trabalho dos seres humanos na instalação de placas de circuitos. Entretanto, a última geração de robôs industriais da ABB da Suíça, e da Rethnik Robotics de Boston pode fazê-lo. O robô da ABBH, Yumi, pode até enfiar uma linha na agulha. Seu custo é de apenas US$ 40 mil.

A China, temendo o colapso da indústria, está construindo fábricas totalmente automatizadas na esperança de que, tornando-se mais competitiva em termos de preços, possa continuar sendo o centro da indústria mundial. Mas sua vantagem só existe na medida em que suas cadeias de fornecimentos se localizam na China, e o transporte de matérias-primas e de bens acabados através dos oceanos seja econômico.

Não devemos esquecer de que nossos robôs são tão produtivos quanto os deles; além disso, não são sindicalizados (ainda) e trabalham 24 horas por dia sem se queixar. As cadeias de suprimentos seguramente mudarão e o fluxo das indústrias que regressarão se transformará numa verdadeira maré. Mas quando as novas fábricas locais forem construídas, haverá poucos empregos para os trabalhadores.

Com os avanços da inteligência artificial, qualquer emprego que exija a análise da informação poderá ser realizado de maneira melhor pelos computadores. Isso inclui o de médicos, advogados, contabilistas, e corretores de financeiras. Ainda assim, precisaremos de alguns seres humanos para interagir com quem prefere o contato humano, mas o trabalho manual mais pesado desaparecerá. As máquinas precisarão de poucas pessoas para supervisioná-las.

Esse futuro certamente criará problemas sociais - mas poderá ser uma oportunidade para a humanidade se aprimorar. Afinal, por que precisamos trabalhar 40, 50, 60 horas por semana? Exatamente como ocorreu quando deixamos para trás os longos e massacrantes empregos na agricultura e nas fábricas, sem o trabalho repetitivo do escritório teremos condições de melhorar nossa existência. E se trabalharmos de 10 a 15 horas por semana onde quisermos, e dedicarmos o tempo restante ao lazer, ao trabalho social, ou à aquisição de conhecimentos?

Haverá evidentemente um boom do turismo e do lazer com a criação de novos empregos - para algumas pessoas.

Teremos muitas coisas para nos empolgarmos, mas também para nos preocuparmos. Se formos suficientemente inteligentes para desenvolver tecnologias que resolvam os problemas das doenças, da fome, da energia e da educação poderemos - e certamente poderemos - criar soluções para nossas questões sociais.

Mas devemos começar entendendo para onde estamos caminhando e preparar-nos para as mudanças. Devemos ir além de afirmações como a da falácia ludita - mas discutir sobre o novo futuro.

*Wadhwa é pesquisador do Rock Center for Corporate Governance na Stanford University, diretor de pesquisa da Duke University e eminente acadêmico da Singularity e da Emory Unoversity.

Tradução de Anna Capovilla