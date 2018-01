Apuração aponta que executivos da Enron foram negligentes Os ex-executivos da Enron Kenneth Lay e Jeffrey Skilling foram negligentes e falharam ao não controlar de forma adequada o uso de entidades com propósitos especiais pela Enron para esconder as dívidas de seu balanço. Essa foi a conclusão do relatório final de Neal Batson, examinador indicado por tribunal para o caso de concordata da companhia. "Há evidência de que eles tinham a posse dos dados necessários para concluir que algumas dessas transações careciam de qualquer justificativa racional", escreveu Batson no documento. "A partir dessa evidência, pode-se inferir que eles agiram de má fé ao aprovar essas transações e, portanto, violaram suas obrigações fiduciárias", disse ele. Investigações Dezenove diretores que trabalharam para a Enron entre 1997 e o final de 2001 são examinados pelo relatório. Lay e Skilling, especificamente, sabiam ou deviam saber que seus empregados estavam usando de forma errada as transações com entidades de propósitos específicos "de maneira que resultasse na disseminação de informação financeira significativamente equivocada". O relatório também concluiu que Lay e Skilling têm de devolver empréstimos à Enron. Entre maio de 1999 e outubro de 2001, Lay tomou emprestados US$ 94,3 milhões da Enron e pagou utilizando ações da companhia. Em maio de 1999, Skilling pagou US$ 2 milhões à Enron também fazendo uso de ações. O comitê de compensação do grupo, que aprovou essas transações, não tinha autoridade segundo a lei de Oregon para fazer com que a Enron recomprasse suas ações dessa maneira, escreveu Batson. Arthur Andersen e bancos ajudaram Enron em fraude O relatório também informou a Arthur Andersen ajudou a Enron a infringir regras contábeis. Segundo o documento, o CSFB, o Royal Bank of Scotland e o Toronto-Dominion Bank também ajudaram e foram cúmplices com as infrações de regras fiduciárias pelos representantes da Enron. O examinador afirma que todas essas empresas tinham conhecimento da "conduta errada" da Enron a respeito do uso de entidades com propósitos específicos. Por causa disso, seria justo subordinar as alegações dessas companhias à de outros credores da Enron, de acordo com o relatório. O CSFB está tentando recuperar US$ 417 milhões; o RBS, US$ 537 milhões; e o Toronto-Dominion, US$ 57,8 milhões. A Enron pediu concordata em Nova York há quase dois anos, quando o uso desses métodos questionáveis veio à tona. As informações são da Dow Jones.