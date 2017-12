Aquecedor solar é ecônomico Em uma época de discussão sobre a possibilidade do racionamento de energia, uma boa opção são os aquecedores de água por energia solar. Estes aparelhos reduzem sensivelmente o consumo de energia elétrica em uma residência, aposentando de vez os chuveiros elétricos. Apesar de ser um sistema pouco conhecido no Brasil, o sistema é utilizado em cerca de 250 mil residências, segundo dados da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionados, Ventilação e Aquecimento (Abrava). O professor de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Eitaro Yamane acredita que o método de aquecimento solar é bastante eficaz e representa um grande avanço no combate ao desperdício de energia elétrica, e em breve será popularizado. Eletropaulo diz que aquecedor evita excesso de consumo O diretor de Marketing da Eletropaulo, Marcelo Mesquita, diz que o gasto de energia com cada chuveiro elétrico representa, em média, 26% de todo o consumo de uma residência. Outro problema apontado por Mesquita, que o aquecedor solar pode resolver, é o excesso de consumo nos horários de pico. O aquecedor pode significar a redução em até 50% no preço da conta de luz e o conforto de ter água quente em todas as torneiras da casa. Equipamento custa R$ 1.600 em média O supervisor de Vendas da Heliotek, Carlos Rodrigues Filho, afirma que a instalação é bem simples e qualquer residência pode ter um aquecedor solar. Segundo ele, o preço do equipamento é, em média, de R$ 1.600 - para aqueles que têm o encanamento próprio - além da limpeza das placas que deve ser feita uma vez por ano. Mesmo nas casas que não possuem canos para água quente, a instalação do aquecedor é viável. Para evitar o transtorno de ter de fazer novas instalações, o diretor do Departamento de Aquecimento Solar da Abrava, Amaurício Gomes Lúcio, indica o produto principalmente para quem está construindo a casa. O mercado para este tipo de equipamento está concentrado nas classes A e B, porque nem todos têm condições de pagar o preço do produto e os benefícios do sistema são pouco conhecidos.