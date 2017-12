Aquecedores serão financiados pela Nossa Caixa A Comgás começou ontem as vendas de aquecedores de água a gás natural com financiamento pela Nossa Caixa Nosso Banco. Segundo a distribuidora de gás natural que abastece o sudeste do Estado de São Paulo, 230 mil residências da base de 330 mil consumidores da Comgás estão habilitadas para instalar os aquecedores. "Temos em estoque 20 mil aquecedores, que devem atender o mercado até o final deste ano", prevê o gerente de Marketing Comercial e Residencial da Comgás, Alvanei Martins, informando que a concessionária investiu alguns milhões no empreendimento. De acordo com ele, em uma primeira etapa, os equipamentos serão vendidos somente na Grande São Paulo, pelo telefone 0300-789-3303. "Nossa expectativa é de iniciar as vendas em São José dos Campos dentro de um prazo de dois meses." Os preços dos aquecedores, segundo a Comgás, vão de R$ 599 a R$ 1.620, por unidade, para pagamento à vista. E, além do aquecedor, o consumidor terá direito à instalação por um técnico da própria empresa. Se a compra for parcelada, os juros aplicados pela Nossa Caixa serão de 2,8% ao mês. Financiamento pode chegar a 10 prestações Segundo a Comgás, na compra parcelada, o aquecedor mais simples terá seu custo divido em 10 prestações de R$ 71. Martins argumenta que a empresa decidiu adquirir os 20 mil aquecedores de empresas nacionais e estrangeiras porque o início do plano de racionamento de energia provocou um movimento especulativo de mercado. "Antes do fim dos equipamentos nas lojas, houve escassez de mão-de-obra especializada e, por esse motivo, decidimos tomar a frente desse processo e passamos a fornecer os equipamentos e os profissionais de instalação."