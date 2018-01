AR-Sé vai vistoriar estacionamentos Os fiscais da Administração Regional da Sé adiaram para hoje, a partir das 14h30, a fiscalização dos estacionamentos da região da Bela Vista (Bexiga). De acordo com a Assessoria de Imprensa da regional, a vistoria, que deveria ter ocorrido ontem (veja mais informações no link abaixo), foi alterada em razão do número insuficiente de agentes vistores. A partir de reportagem publicada pelo Estado sobre a formação de cartel pelos estacionamentos, a regional decidiu intensificar o trabalho. A fiscalização vai começar pela Rua Rui Barbosa e depois será intensificada por toda região. Na abordagem, os funcionários da Regional vão pedir o alvará de funcionamento e apólices de seguros para os estabelecimentos com mais de 50 vagas, conforme determina a legislação municipal sobre o assunto.