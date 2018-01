Arábia Saudita aumentará produção de petróleo em junho O ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse que o país colocará cerca de 9 milhões de barris diários de petróleo à disposição de seus clientes a partir de junho, atendendo a demanda dos mesmos. Em abril, o país produziu cerca de 8,35 milhões de barris diários, segundo agências internacionais. Uma fonte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) observou, de acordo com a Dow Jones, que diante do aquecimento maior da demanda durante o segundo semestre, a Arábia Saudita deverá ampliar sua oferta para atender o mercado. Segundo a fonte, é possível que a Arábia Saudita exporte o total de sua capacidade de 10,5 milhões de barris por dia, acrescentando ?não haver falta de petróleo no mercado", mas que mais petróleo é necessário porque as previsões são de alta na demanda.