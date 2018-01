Arábia Saudita compra 15 aviões da Embraer A Embraer fez hoje a primeira venda de jatos brasileiros para a Arábia Saudita. A companhia aérea Saudi Arabian Airlines, que há 60 anos opera no Oriente Médio, anunciou a compra de 15 aviões Embraer 170 (foto) em um contrato de cerca de US$400 milhões. A aeronave pertence à família Embraer 170/190 atualmente com 375 encomendas firmes e 290 opções de compra. As quinze aeronaves terão 66 assentos para atender duas classes em vôos domésticos e regionais, somados às rotas já existentes em Hail City ao norte do país e em Abha, ao sul da Arábia. O contrato será assinado na quarta-feira em Riad, capital da Arábia Saudita. As entregas começam a ser feitas ainda este ano. Cada unidade tem um custo de US$ 26,5 milhões no preço de tabela. O diretor presidente da empresa, Maurício Botelho, afirmou que o pedido representa um marco no desenvolvimento regional da região. "Nos sentimos privilegiados por oferecer o primeiro avião regional a jato para o Reino da Arábia Saudita". Para o diretor-geral da Saudi Arabian Airlines, Khaled Ben-Bakr, os jatos da Embraer foram escolhidos porque a empresa é líder na fabricação de jatos comerciais. "Nossa escolha reflete o nível de confiança que temos na Embraer". Segundo análise da Embraer sobre as perspectivas de vendas para os próximos vinte anos, a Europa, África e Oriente Médio detém 26% do mercado, podendo adquirir 1.991 aeronaves. A estimativa mostra que os norte-americanos continuarão liderando o mercado nas próximas duas décadas, comprando cerca de quatro mil aeronaves de até 110 assentos para abastecer a aviação comercial. Na semana passada a empresa comercializou três unidades do mesmo modelo para a companhia aérea estatal equatoriana TAME, que prometeu adquirir outras quatro aeronaves. A empresa se tornou o primeiro cliente na América do Sul desta nova famílias de aviões.