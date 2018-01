Arábia Saudita diz que Opep deveria elevar produção O ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse que a Opep deveria votar pela elevação da produção do grupo em 500 mil barris de petróleo ao dia e que os atuais níveis de preço praticados pelo mercado são "injustificáveis". Naimi previu aumento na demanda por petróleo no final do ano e disse que a produção da Arábia Saudita deverá aumentar no final de 2005.