Aracruz compra Riocell por US$ 610,5 milhões A Aracruz anunciou na noite desta sexta-feira a assinatura de contrato com a Klabin para a aquisição da Riocell por US$ 610,5 milhões. A expectativa é que todas as condições para a concretização do negócio estejam satisfeitas em até 30 dias. A Riocell, localizada em Guaíba (RS), produz celulose branqueada de eucalipto e exporta a maior parte da produção. A atual capacidade é de 400 mil toneladas por ano. "A assinatura desse contrato com a Riocell fortalece nossa posição de liderança no mercado de celulose de eucalipto, e é mais uma etapa importante no processo de consolidação do setor", diz o comunicado da Aracruz. "A Riocell é uma empresa eficiente, de baixo custo operacional, conta com recursos humanos altamente capacitados e tem grande potencial de crescimento".