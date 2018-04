Aracruz entra para o IGC com peso de 6,46% A Aracruz aderiu hoje ao selo de Nível 1 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Com isso, a companhia passou a integrar o Índice de Governança Corporativa (IGC) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O peso da companhia na composição do indicador é de 6,461%. O presidente da empresa, Carlos Augusto Aguiar, disse durante a cerimônia de adesão que este é mais um passo em direção a uma gestão moderna. Ele lembrou que a empresa é listada na bolsa paulista desde 1985 e possui ADR nível 3 na Nyse desde 1992. O executivo ressaltou que, apesar de a adesão ter se concretizado neste momento, a empresa já possuía as características para negociação no espaço da bolsa dedicado a empresas que privilegiam a transparência. Por enquanto, disse ele, não há estudos sobre uma eventual adesão ao Nível 2. Na estréia no IGC, instantes atrás, os papéis PNB da empresa subiam 1,66%, para R$ 4,90, depois de 15 negócios.