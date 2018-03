Aracruz investirá US$ 900 milhões na Bahia A diretoria da Aracruz deve anunciar hoje, após visita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o início da implantação do projeto Veracel, para produção de papel e celulose a ser implantado no sul da Bahia, em conjunto com a Stora Enzo (50%), conforme apurou a Agência Estado. A previsão é de investimentos de US$ 900 milhões para a produção de 900 mil toneladas de celulose, aproveitando as florestas já em "fase madura" plantadas na região. A empresa não prevê captação de recursos adicionais, com os investimentos sendo bancados basicamente pela geração interna de caixa. Após "sofrer" em 2002 devido à alta do dólar, a Aracruz acredita que será beneficiada este ano com a reversão da cotação da moeda norte-americana.