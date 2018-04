Aracruz processa ex-diretor financeiro A Aracruz Celulose entrou com ação contra seu ex-diretor financeiro, Isaac Zagury, afastado em setembro por causa de prejuízos resultantes de perdas com derivativos. No processo, ela cobra indenização por danos morais. A alegação é que o executivo teria desrespeitado os limites estabelecidos nesse tipo de operação, de US$ 1 bilhão.