Aracruz quer manter lucro recorde de 2000 A Aracruz Celulose espera repetir este ano a performance registrada em 2000, quando a companhia apurou um lucro líquido recorde de R$ 454,6 milhões. O volume ficou 568% acima do verificado em 1999, quando o ganho foi de R$ 68,1 milhões. O diretor financeiro da companhia, Agílio Macedo Filho, explicou que o bom desempenho refletiu a elevação do preço da celulose no mercado internacional. Ele ponderou também que, em 1999, o resultado foi prejudicado pela desvalorização cambial ocorrida no período. O executivo ressaltou ainda que a manutenção dos resultados em 2001 dependerá do comportamento da economia americana, fundamental para ditar a tendência do preço da celulose no mercado internacional. "Se houver um desaquecimento nos Estados Unidos é mais fácil os preços ficarem estáveis", afirmou.