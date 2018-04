Aracruz volta ao lucro após três trimestres de perdas

Após registrar prejuízo por três trimestres consecutivos, em razão de perdas financeiras bilionárias com derivativos, a Aracruz voltou ao lucro no segundo trimestre deste ano. A empresa também indicou que terá caixa para honrar compromissos financeiros de curto prazo. Entre abril e junho, a maior produtora mundial de celulose branqueada de eucalipto registrou lucro líquido de R$ 595,5 milhões, ante lucro de R$ 262,1 milhões no segundo trimestre de 2008. Segundo a Aracruz, o lucro no segundo trimestre deste ano foi impulsionado por ganhos financeiros com a valorização do real, com impacto positivo sobre a dívida em dólares. No trimestre, a Aracruz apurou receita financeira líquida de R$ 894,7 milhões, ante resultado financeiro positivo de R$ 241,9 milhões no segundo trimestre de 2008. Em 30 de junho, a dívida bruta da Aracruz, incluindo 50% da Veracel, joint venture com a sueco-finlandesa Stora Enso, era de R$ 8,158 bilhões, R$ 1,341 bilhão abaixo do endividamento apurado no final de março. A Aracruz firmou neste ano acordo com bancos que foram contraparte em operações alavancadas com derivativos para pagamento ao longo de nove anos da dívida gerada a partir dessas transações. Executivos da Aracruz afirmaram que a empresa terá condições de gerar caixa suficiente para pagar suas dívidas e juros no curto prazo, diante da expectativa de manutenção dos preços da celulose e do volume comercializado em patamares elevados. "Não vemos os preços caindo. Esperamos que eles permaneçam no mesmo nível", disse o diretor comercial da Aracruz, João Felipe Carsalade, em teleconferência. Em julho, os produtores anunciaram um aumento de US$ 30 por tonelada para a celulose de fibra curta, para todas as regiões, levando os preços para o patamar de US$ 530 dólares. Segundo o diretor financeiro e de Relações com Investidores da Aracruz, Marcos Grodetzky, a empresa não tem planos de captar recursos no momento. "Não temos restrição se quisermos ampliar nosso caixa. Mas também não temos planos (de captar recursos), porque os custos estão muito elevados", afirmou Grodetzky. O volume de vendas de celulose da Aracruz, incluindo a parcela na Veracel, cresceu 8% no segundo trimestre na comparação com igual intervalo de 2008, para 832 mil toneladas. Mas a alta no volume não foi suficiente para compensar o preço em dólares menor da matéria-prima. Conforme a empresa, o preço médio em moeda estrangeira recuou 36% nessa base de comparação. Dessa forma, a receita líquida no trimestre recuou 12% ante um ano antes, para R$ 780,4 milhões, mesmo com o recorde nas vendas em volume para um segundo trimestre.