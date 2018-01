Arapuã reduz juros mensais de 2,99% para 0,99% A Lojas Arapuã anunciou no final da tarde que baixou as taxas de juros para compras no cartão de crédito de 2,99% ao mês para 0,99%. Segundo a empresa, desde a primeira redução da taxa básica de juros anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), as vendas aumentaram 37% em média. A Arapuã deve anunciar o mais rápido possível uma nova redução no crediário, informou a empresa.