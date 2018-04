Araraquara quer se tornar pólo de tecnologia

A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, quer crescer no setor de software e serviços de tecnologia da informações, tornando-se menos dependente do agronegócio. A prefeitura iniciou, em 2004, um programa de atração de empresas do setor, oferecendo um pacote de benefícios tributários, e, no ano seguinte, atraiu para a cidade um dos três centros brasileiros da desenvolvimento de software da americana EDS, que hoje pertence à HP. Atualmente, a cidade tem 13 empresas de software, que empregam cerca de 1,1 mil pessoas. "A idéia é termos de duas a três vezes esse total em dois anos", afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Araraquara, Alexandre Kopanakis. "Nessa região, predomina a agroindústria, com as culturas de cana-de-açúcar e de laranja. Sentimos a necessidade de diversificar a atividade econômica." Segundo Kopanakis, a estratégia adotada foi criar programas de treinamento e capacitação, para dar suporte às empresas atraídas pelos incentivos tributários. A Cast Informática, uma empresa criada em Brasília em 1990, inaugurou uma fábrica de software em Araraquara no ano passado, com investimento de R$ 2 milhões. Recentemente, a empresa passou de 100 para 200 funcionários na cidade. A previsão da Cast é ter 500 funcionários em Araraquara em três anos. Segundo José Calazans da Rocha, presidente da Cast, foram analisadas várias características da cidade antes de a empresa tomar a decisão de instalar seu centro de desenvolvimento lá. Mas um fator preponderante nesse setor é a disponibilidade de profissionais. Araraquara está próxima de São Carlos, que conta com uma universidade federal e um campus da Universidade de São Paulo (USP). A cidade também está recebendo um Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet). "O maior patrimônio das empresas de software são as pessoas", disse o presidente da Cast. A empresa está contratando como programadores jovens que cursam o ensino médio. "Um jovem de 16 anos tem muita facilidade de aprender programação e, com o emprego, consegue pagar sua faculdade." Em cidades como São Paulo e Campinas, que têm uma indústria de tecnologia mais madura, as empresas muitas vezes têm dificuldade de contratar profissionais e, principalmente, de mantê-los. Isso não acontece em novos centros. "Nossa equipe de Araraquara é bastante estável", disse Célio Bozola, presidente da EDS Brasil. A empresa tem 300 funcionários na cidade, todos em desenvolvimento de software. A empresa participa, na cidade, do Plano Setorial de Qualificação Software (Planseq), que reúne empresas, prefeitura e Ministério do Trabalho. A primeira turma foi formada em fevereiro de 2007, com 122 alunos, que tiveram aula de programação e inglês técnico. A EDS contribuiu para elaborar o processo seletivo e o conteúdo do curso. O mercado brasileiro de TI movimentou US$ 20,6 bilhões em 2007, segundo a consultoria IDC. Este ano, o Brasil deve exportar de US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhão em software e serviços de TI, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). "Precisamos de mais cidades como Araraquara, onde existe empreendedorismo do poder público", afirmou Djalma Petit, diretor de mercado da Softex, associação de software.