Arce aguarda autorização de empréstimo para a Cesp O governo estadual está esperando que a A assessoria de Assembléia Legislativa aprove o Projeto de Lei 73/2004, que o autoriza a prestar contra garantia à União na operação de financiamento a ser efetivado entre a Cesp e o BNDES , confirmou o secretário de Energia Mauro Arce, ao salientar que esta é uma operação normal. A matéria prevê financiamento de até R$ 1,35 bilhão e já foi analisada por um Congresso das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento e de Economia e Planejamento. Arce salientou que está tudo se encaminhando para a aprovação do projeto. O secretário Mauro Arce explicou que as comissões em conjunto aprovaram parecer do relator Campos Machado (PTB) favorável ao projeto. O relator sugeriu a aprovação do texto original do projeto e a rejeição das 22 emendas propostas pelos parlamentares.