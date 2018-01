Arce prevê investimentos com regras para saneamento A aprovação do marco regulatório de saneamento pelo Congresso foi considerada fundamental pelo secretário de Energia e Negócios Hídricos, Mauro Arce. Segundo ele, hoje, no País, 15% das populações de centros urbanos não possuem água tratada e mais de 50% não têm esgoto. Com a nova legislação, ele acredita que os investimentos poderão ser feitos. Arce cita o caso de São Paulo, onde há a expectativa de um Programa de Parceria Público-Privada (PPP), de R$ 300 milhões, para a Sabesp (a Companhia de Saneamento de São Paulo). O projeto permitiria aumentar a capacidade de Taiaçupeba enviar água tratada para São Paulo. Para Arce, a aprovação do marco regulatório rompe com uma máxima de antigamente, "de que político não investe em saneamento porque os canos, os tubos, ficam soterrados pela terra, e esconde o investimento". Ele entende que agora os políticos mostraram que estão preocupados com o País e com seus cidadãos. "Com um saneamento adequado, nós evitaremos muitas doenças e teremos gente com uma saúde melhor. Entendo que foi um passo importante para o País a aprovação deste marco regulatório, que levou anos e anos para ser aprovado." O secretário paulista explicou que o País dá um salto de qualidade, com a aprovação do marco regulatório de saneamento. "Muitos Estados e municípios possuem muitos planos de investimentos em saneamento, que agora podem ser efetivados com o marco regulatório aprovado pelo Congresso. Foi importante mesmo, e abre até para o setor privado internacional, mais crédito com o País, mostrando que aqui se pode investir em saneamento e em outras áreas".