Arcelor adquire 88,38% da canadense Dofasco O grupo siderúrgico europeu Arcelor adquiriu, nesta segunda-feira, 88,38% das ações da canadense Dofasco, o equivalente a 65,5 milhões em títulos. A compra foi feita ao término do prazo de aceitação da oferta apresentada por 100% da companhia a 71 dólares canadenses (US$ 62,04). O pagamento está previsto para ser realizado até a próxima quinta-feira. Segundo informaram hoje as duas empresas à Comissão Nacional da Bolsa de Valores da Espanha, a filial da Arcelor no Canadá adquiriu todas as ações que aceitaram a oferta, o que representará um desembolso de 3,596 bilhões de euros (US$ 4,315 bilhões). Além disso, a Arcelor anunciou que o período de validade da oferta será ampliado até 7 de março para proporcionar um tempo adicional aos acionistas da Dofasco que ainda não aceitaram a proposta. Negociações Em 23 de novembro, a Arcelor anunciou sua intenção de tomar o controle da empresa canadense Dofasco e fez uma oferta de 56 dólares canadenses por ação. O preço foi elevado para 71 dólares canadenses no final de janeiro, após uma batalha de ofertas e contra-ofertas com a alemã Thyssenkrupp. Caso seja aceito por todos os acionistas, o importe de 100% da Dofasco ao preço estabelecido na oferta chegará a 5,6 bilhões de dólares canadenses (US$ 4,74 bilhões). A Arcelor, por sua vez, enfrenta uma OPA hostil formulada pelo gigante anglo-indiano Mittal Steel.