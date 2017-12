Arcelor anuncia fusão com o grupo siderúrgico russo O grupo siderúrgico europeu Arcelor anunciou nesta sexta-feira, em comunicado, sua fusão com a companhia russa Severstal, formando assim o conglomerado número um do setor na Europa, Rússia e América do Sul. A operação avalia a Arcelor em 44 euros por ação, excluindo o dividendo de 1,85 euro, o que representa um ágio de 100% sobre a cotação no fechamento de 26 de janeiro de 2006 - véspera do anúncio da oferta hostil de aquisição por parte da Mittal Steel - e de 36,6% sobre a de 25 de maio. A Arcelor afirma que a companhia resultante disporá de instalações siderúrgicas e de produção de matérias-primas mais competitivas em escala mundial, tanto nos mercados emergentes como nos desenvolvidos. A fusão resultará na única empresa com posições de liderança no Brasil e na Rússia.